СМИ: Путин принял приглашение посетить Вьетнам

По данным Вьетнамского информационного агентства, предложение поступило от президента Во Ван Тхыонга

ХАНОЙ, 18 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин принял приглашение своего вьетнамского коллеги Во Ван Тхыонга посетить с официальным визитом Вьетнам. Об этом сообщило Вьетнамское информационное агентство (ВИА).

На состоявшейся встрече в Пекине на полях третьего форума "Один пояс - один путь" президент РФ отметил, что Вьетнам является одним из важнейших партнеров России в Азиатско-Тихоокеанском регионе и пригласил президента Во Ван Тхыонга посетить Россию в подходящее время, пишет ВИА. "Пользуясь случаем, президент Во Ван Тхыонг передал президенту Путину приглашение посетить Вьетнам в ближайшем будущем, которое он с удовольствием принял", - отмечает агентство.

Президент РФ уже четыре раза посещал с визитами Вьетнам. Впервые он побывал в стране в феврале 2001 года, затем в ноябре 2006 года и в ноябре 2017 года участвовал в саммитах АТЭС, которые проводил Вьетнам. Также Путин приезжал в Ханой в ноябре 2013 года и тогда принял участие в церемонии открытия Дней культуры России во Вьетнаме.