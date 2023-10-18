18 октября, 06:42
Палестино-израильский конфликт

Спикер парламента Ирана призвал к ответу на удар по больнице в Газе

Мохаммад Багер Галибаф заявил, что мир ждет "практических мер"

ДУБАЙ, 18 октября. /ТАСС/. Спикер Меджлиса (парламента) Ирана Мохаммад Багер Галибаф призвал к действиям в ответ на удар по больнице Аль-Ахли в городе Газа. Заявление главы парламента передало агентство Mehr.

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"Эпоха заявлений и выражения ложных сожалений закончилась, мир ждет практических мер. Мусульманские и арабские страны ожидают от своих правительств не просто осуждения преступлений Израиля, но и практических мер, направленных на то, чтобы остановить эту военную машину", - подчеркнул Галибаф. 

Теги:
ИранПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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