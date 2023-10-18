18 октября, 07:19
Палестино-израильский конфликт

В Таджикистане осудили удар по больнице в Газе

Обстановка у больницы в секторе Газа после обстрела
© ТАСС/ Reuters

По заявлению МИД республики, гражданские объекты не должны подвергаться нападениям

ДУШАНБЕ, 18 октября. /ТАСС/. Таджикистан осуждает удар по больнице в Газе, в результате которого погибли и получили ранения люди, в республике призывают стороны конфликта прекратить огонь и отмечают, что гражданские объекты не должны подвергаться нападениям. Об этом говорится в заявлении МИД Таджикистана.

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"Министерство иностранных дел решительно осуждает нападение на больницу Аль-Ахли в Палестине, в результате которого погибли и были ранены множество людей, в том числе дети и женщины. Гражданские объекты, особенно больницы, не должны подвергаться нападениям ни при каких обстоятельствах", - говорится в заявлении.

В МИД Таджикистана призвали стороны конфликта "к немедленному прекращению огня и началу диалога с целью стабилизации ситуации". Также в министерстве выразили соболезнования родственникам погибших и пожелали выздоровления пострадавшим. 

Теги:
ТаджикистанПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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