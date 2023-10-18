В Киргизии осудили удар по госпиталю Аль-Ахли в секторе Газа

В МИД республики призвали "к всестороннему расследованию нарушения международного гуманитарного права"

БИШКЕК, 18 октября. /ТАСС/. Власти Киргизии осудили удар, нанесенный по госпиталю Аль-Ахли в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении киргизского внешнеполитического ведомства.

"Министерство иностранных дел Кыргызской Республики решительно осуждает военный удар по госпиталю Аль-Ахли в секторе Газа, повлекший многочисленные жертвы среди палестинских мирных жителей, и призывает к всестороннему расследованию данного нарушения международного гуманитарного права", - говорится в заявлении.

Официальный Бишкек при этом подчеркнул важность соблюдения принципов и норм международного гуманитарного права, предусматривающих защиту гражданского населения и гражданской инфраструктуры.

"В этой связи призываем стороны принять исчерпывающие меры по недопущению жертв и насилия по отношению к мирному населению и прекращению боевых действий, незамедлительному началу переговорного процесса в интересах достижения мира", - отметили в МИД Киргизии.

Как подчеркивается в заявлении, киргизская сторона выступает за консолидацию усилий мирового сообщества по мирному урегулированию израильско-палестинского конфликта в соответствии с резолюциями Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН.