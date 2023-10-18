В Грузии началось заседание по вопросу импичмента президента

Голосование по вопросу импичмента планируется провести вечером

ТБИЛИСИ, 18 октября. /ТАСС/. Парламент Грузии на пленарном заседании начал процедуру импичмента президента республики Саломе Зурабишвили. Заседание в прямом эфире транслируется на сайте законодательного органа.

Первым на заседании выступил председатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", депутат Ираклий Кобахидзе, который еще раз объяснил парламентариям причину, из-за которой следует отстранить главу государства с должности.

В заседании принимает участие и Саломе Зурабишвили. Когда она вошла в зал заседаний, представители правящей партии отказались вставать. Зурабишвили должна выступить после Кобахидзе и объяснить, почему не стоит ее отстранять от должности. В зале также присутствуют представители оппозиционных партий. Некоторые оппоненты власти отказались участвовать в процессе, тем самым выступая против импичмента.

По процедуре, после того как Зурабишвили закончит свое выступление, у депутатов будет возможность задать ей вопросы. Затем начнутся политические дебаты. Голосование по вопросу импичмента планируется провести в среду вечером.

Конституционный суд (КС) Грузии 16 сентября постановил, что президент нарушила основной закон, совершив рабочие визиты в европейские страны без разрешения правительства. Таким образом, КС поддержал представление об импичменте президенту за нарушение конституции. Решение инстанции было передано в парламент, которому предстоит проголосовать по вопросу импичмента. Зурабишвили будет отстранена, если за импичмент проголосуют 100 депутатов из 150. У правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" в парламенте менее 90 голосов.