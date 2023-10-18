18 октября, 09:57
Палестино-израильский конфликт

В Таиланде осудили удар по больнице Аль-Ахли на севере сектора Газа

В МИД призвали к прекращению боевых действий

БАНГКОК, 18 октября. /ТАСС/. МИД Таиланда заявил, что королевство потрясено ударом по больнице Аль-Ахли на севере сектора Газа, который привел к многочисленным жертвам среди гражданского населения.

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"Таиланд глубоко потрясен и опечален ударом по больнице Аль-Ахли на севере сектора Газа, который привел к многочисленным жертвам среди ни в чем не повинных гражданских лиц. Выражая наши соболезнования всем пострадавшим и семьям, понесшим тяжелую утрату, Таиланд решительно и безотлагательно призывает все заинтересованные стороны приложить усилия для немедленного разрыва порочного круга насилия и прекращения боевых действий. Кроме того, Таиланд призывает к полному соблюдению защиты гражданских лиц, больниц и медицинского персонала в соответствии с международным гуманитарным правом", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства. 

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