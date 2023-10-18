МИД Ирана призвал ввести санкции против Израиля, включая эмбарго на импорт нефти

Глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиян предложил создать специальный трибунал под эгидой ОИС для привлечения к ответственности руководство Израиля

ДУБАЙ, 18 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян призвал ввести санкции в отношении Израиля, в том числе эмбарго на импорт нефти. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства исламской республики.

Как следует из документа, Абдоллахиян обсудил с генеральным секретарем Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хусейном Ибрахимом Тахой последствия удара по больнице Аль-Ахли в секторе Газа. В ходе переговоров, состоявшихся в городе Джидда, министр "призвал немедленно ввести санкции против сионистского режима (Израиля - прим. ТАСС) со стороны исламских стран, а также полное эмбарго на импорт нефти".

Кроме того, глава иранской дипломатии выступил с предложением создать специальный трибунал под эгидой ОИС для привлечения к ответственности руководство Израиля за совершение "военных преступлений" в секторе Газа.