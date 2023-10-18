В Киеве заявили, что при взлете МиГ-31 с "Кинжалами" будет включаться воздушная тревога

Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что Воздушно-космические силы России по его поручению начинают патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем самолетами с комплексами "Кинжал"

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Воздушная тревога будет объявляться на Украине при каждом взлете российских МиГ-31, вооруженных ракетными комплексами "Кинжал". Об этом заявил представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

"При поступлении информации о взлете МиГ-31К будет включаться воздушная тревога", - цитирует Игната украинское издание "Страна" в своем Telegram-канале.

Издание подчеркивает, что воздушная тревога на Украине будет звучать чаще с началом патрулирования в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем российских самолетов с "Кинжалами" на борту.

Президент РФ Владимир Путин 18 октября сообщил, что Воздушно-космические силы России по его поручению начинают патрулирование в нейтральной зоне воздушного пространства над Черным морем самолетами с комплексами "Кинжал". Путин уточнил, что "эти комплексы имеют дальность свыше тысячи километров и скорость девять махов". Президент объявил о своем решении после того, как оценил действия США на Украине, заметив, что Соединенные Штаты все больше втягиваются в этот конфликт. Кроме того, по его словам, накаляется атмосфера на фоне ближневосточного конфликта и введения Соединенными Штатами двух авиационных группировок в Средиземное море. Путин подчеркнул, что РФ будет осуществлять визуальный контроль с помощью оружия за тем, что происходит в Средиземном море.