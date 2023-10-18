18 октября, 14:44,
обновлено 18 октября, 15:12
Палестино-израильский конфликт

Постпред КНР прокомментировал решение СБ ООН по проекту резолюции по Ближнему Востоку

Чжан Цзюнь заявил, что Китай "разочарован, что российские поправки не были приняты"

ООН, 18 октября. /ТАСС/. Невозможно поверить, что СБ ООН не принял проект резолюции Бразилии по Ближнему Востоку. Об этом заявил постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

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"Невозможно поверить, что проект резолюции не приняли", - сказал дипломат. Постпред также заявил, что КНР "разочарован, что российские поправки не были приняты". Китай призвал СБ ООН "принять срочные меры", так как ситуация в секторе Газа ухудшается. 

Теги:
ПалестинаКитайПалестино-израильский конфликтИзраиль
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