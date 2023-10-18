Байден призвал Израиль не повторять ошибки США после терактов сентября 2001 года

Американский лидер отметил, что "справедливость должна свершиться"

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 октября. /ТАСС/. Израиль не должен поддаваться гневу в связи с нынешней эскалацией и делать ошибки, которые совершили США после терактов 11 сентября 2001 года. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая с краткой речью в Тель-Авиве по итогам экстренного визита солидарности в Израиль.

"Мы видели, что случившееся [7 октября кто-то] считает израильским 11 сентября 2001 года, - сказал президент. - Справедливость должна свершиться, но я предупреждаю [вас], что, пока вы чувствуете этот гнев, не поддавайтесь ему".

По словам Байдена, после терактов 11 сентября 2001 года США точно так же искали справедливости, но при этом "совершали и ошибки". Он подчеркнул, что выбор ответных действий для руководства страны при таких событиях "никогда не бывает совершенно понятным или легким", что необходима "ясность в отношении целей и честная оценка того, позволит ли выбранный вами путь достичь этих целей". В этой связи президент США заявил, что "подавляющее большинство палестинцев не являются членам ХАМАС".