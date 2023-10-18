Египет намерен участвовать в решении вопросов заложников и перемирия в Газе

КАИР, 18 октября. /ТАСС/. Египет будет принимать участие во всех вопросах, касающихся восстановления безопасности и спокойствия вокруг палестинского сектора Газа, включая установления перемирия между сторонами и освобождения заложников, которые удерживаются радикальными группировками. Об этом заявил египетский министр иностранных дел Самех Шукри.

"Египет будет играть роль во всех аспектах [урегулирования конфликта], включая вопросы заложников и перемирия", - отметил Шукри, слова которого привел телеканал Al Hadath. По его словам, в настоящее время "проводятся консультации с некоторыми членами руководства [палестинского движения] ХАМАС, которые готовы к переговорам".

Министр подчеркнул, что "если со стороны сектора Газа контрольно-пропускной пункт "Рафах" будет отремонтирован, то иностранцы и лица с двойным гражданством смогут им воспользоваться для перехода [на территорию Египта]".