ООН проведет собственное расследование удара по больнице в Газе

Заместитель генерального секретаря всемирной организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс отметил, что "это должно быть сделано очень быстро"

НЬЮ-ЙОРК, 18 октября. /ТАСС/. ООН проведет собственное расследование удара по больнице Аль-Ахли в секторе Газа. Об этом телеканалу CNN заявил заместитель генерального секретаря всемирной организации по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

"ООН, безусловно, захочет провести собственное расследование. И это должно быть сделано очень быстро", - сказал он. Гриффитс также добавил, что "международное гуманитарное право запрещает авиаудары по местам гражданских объектов, гражданской инфраструктуры".

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по ситуации на Ближнем Востоке заявил, что РФ призывает к проведению объективного расследования удара по больнице Аль-Ахли.