США ждут от властей Венесуэлы шагов по освобождению задержанных американцев к концу ноября

Также представитель американской администрации отметил, что Вашингтон ожидает и освобождение венесуэльских политических заключенных

ВАШИНГТОН, 19 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты ждут от Венесуэлы шагов по снятию ограничений в отношении оппозиции и освобождению ранее задержанных по различным причинам американских граждан к концу ноября. Об этом сообщил в среду представитель американской администрации высокого ранга, выступая на специальном телефонном брифинге для журналистов, который был посвящен новым договоренностям правительства и оппозиции Венесуэлы, достигнутым при участии США.

"Мы должны начать видеть освобождение всех неправомерно задержанных американских граждан и венесуэльских политических заключенных. В дополнение к условиям избирательной дорожной карты [между властями и оппозицией Венесуэлы]. Мы настаиваем на том, чтобы видеть прогресс в этих двух сферах до конца ноября", - заявил представитель исполнительной ветви власти США. "Иначе нам, - подчеркнул чиновник, - придется пересмотреть то, что, по нашему мнению, является достаточно значительным стимулом, позволяющим сторонам продвинуться вперед с избирательной "дорожной картой".

Представители руководства Венесуэлы и оппозиции на переговорах в столице Барбадоса Бриджтауне во вторник заключили соглашение о возобновлении диалога и организации избирательного процесса в Боливарианской Республике в следующем году. Договоренности подразумевают неприятие любой формы политического насилия против Венесуэлы и ее институтов, партии признают право каждого политического деятеля свободно выбирать своего кандидата на президентских выборах, а также предоставляются гарантии для всех участников выборов. Президентские выборы в стране должны пройти во второй половине 2024 года.