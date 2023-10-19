В Италии заявили об отсутствии свидетельств ответственности Израиля за взрыв в больнице

Глава МИД страны Антонио Таяни отметил, что из имеющейся у итальянской стороны информации, ответственность израильской стороны, "похоже, исключается"

РИМ, 19 октября. /ТАСС/. Итальянская разведка не располагает свидетельствами того, что Израиль ответственен за обстрел больницы в секторе Газа. Как сказал в интервью газете Corriere della Sera министр иностранных дел Италии и вице-премьер Антонио Таяни, имеющиеся сведения указывают, что "ответственность Израиля исключена".

"Из материалов, полученных нашей разведкой в ходе обмена информацией с другими странами, не следует, что ответственность за бомбардировку больницы в Газе лежит на Израиле. Из того, что мы имеем, ответственность Израиля, похоже, исключается", - сказал министр.

Он указал, что Рим работает над возможностью переговоров по урегулированию, уделяя внимание гуманитарным вопросам в секторе Газа. Он назвал интересным вопрос о перспективе международной миротворческой миссии в секторе Газа и на Западном берегу наподобие той, что действует в Косово. При этом он задался вопросом, кто будет управлять Газой? "Израильтяне? Не думаю. Тогда кто? Объединенные Нации? Коалиция желающих?" - сказал Таяни, обратив внимание на необходимость поддержания жизни 2 млн жителей сектора Газа.