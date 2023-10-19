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Палестино-израильский конфликт

Шольц считает, что ХАМАС должно отпустить заложников без предварительных условий

Канцлер ФРГ также назвал "бесчеловечным" террор со стороны движения

БЕРЛИН, 19 октября. /ТАСС/. Радикальное палестинское движение ХАМАС должно отпустить удерживаемых в секторе Газа заложников без предварительных условий. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая с правительственным заявлением в Бундестаге.

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Глава правительства отметил, что для властей ФРГ освобождение заложников является важнейшей задачей. "Они должны быть отпущены без каких-либо условий", - заявил он. Шольц назвал "бесчеловечным" террор со стороны ХАМАС и указал на право Израиля защищаться.

Одновременно канцлер подчеркнул, что "важно найти пути [для] обеспечения гуманитарной помощью" сектора Газа.

По данным израильской армии, сторонники ХАМАС захватили в заложники не менее 200 человек. Среди них, по данным посольства РФ в Израиле, есть по меньшей мере один российский гражданин. Во вторник посол РФ в Израиле Анатолий Викторов допустил, что россиян среди захваченных в заложники может оказаться больше. 

Теги:
ПалестинаГерманияПалестино-израильский конфликтИзраильШольц, Олаф
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