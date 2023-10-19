19 октября, 08:45
Палестино-израильский конфликт

МИД Белоруссии заявил, что санкции США мешают эвакуировать белорусов из Израиля

По словам Сергея Алейника, это единственное препятствие для совершения гуманитарного рейса

МИНСК, 19 октября. /ТАСС/. Введенные США санкции против белорусского национального авиаперевозчика компании "Белавиа" мешают эвакуации белорусских граждан из Израиля. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Сергей Алейник.

Читайте также
Белый фосфор и принудительная эвакуация. Палестино-израильский конфликт

"Мы получили разрешение на гуманитарный рейс от израильских властей. На сегодняшний день остается только одно препятствие - это санкции США в отношении нашего национального перевозчика. Вот так примерно выглядит так называемая забота о белорусских гражданах по-американски", - сказал министр журналистам.

Ранее посол Белоруссии в Израиле Евгений Воробьев сообщил, что более 500 граждан республики обратились в диппредставительство в связи с обострением ситуации в регионе. 

Теги:
БелоруссияСШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильАлейник, Сергей Федорович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация