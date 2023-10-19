Bloomberg: США предупредили Иран о возможном применении силы на Ближнем Востоке

По информации агентства, Вашингтон сообщил Тегерану о серьезности своих намерений по неофициальным каналам через третьи страны, в частности, через Катар

ВАШИНГТОН, 19 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты предупредили Иран о возможном применении силы в конфликте на Ближнем Востоке в случае необходимости. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на американского чиновника.

По его информации, Вашингтон сообщил Тегерану о серьезности своих намерений по неофициальным каналам через третьи страны, в частности, через Катар. В администрации президента США Джо Байдена утверждают, что направили корабли в Восточное Средиземноморье с целью предостеречь союзников Ирана, таких как ливанское шиитское движение "Хезболлах", от вмешательства в палестино-израильский конфликт.

"Мы знаем, что Иран следит за численностью наших сил и его сдерживает наше дополнительное присутствие [в регионе]", - заявил агентству отставной генерал Фрэнк Маккензи, до 2022 года возглавлявший американские войска на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что корабли ВМС США USS Mount Whitney и USS Carney направлены в восточную часть Средиземного моря для "поддержки операций США" на фоне эскалации на Ближнем Востоке. В регион уже прибыл авианосец USS Gerald R. Ford, на борту которого находятся свыше 4,5 тыс. военных моряков. Его сопровождают пять кораблей, на которых суммарно размещено более 1,6 тыс. военных. На Ближний Восток также отправились авианосец USS Dwight D. Eisenhower (5 тыс. военнослужащих на борту) и три корабля сопровождения (всего около 1 тыс. военных США на борту).

Ранее газета The Washington Post и телеканал Fox News сообщали, что в состав перебрасываемого Вооруженными силами США на Ближний Восток подкрепления всего входят более 4 тыс. военнослужащих. Ссылаясь на сведения, полученные от представителей американских оборонных кругов, СМИ пояснили, что речь идет о военнослужащих ВМС и Корпуса морской пехоты США, в том числе подразделениях специального назначения. Они размещены на десантных кораблях Bataan, Carter Hall и Mesa Verde. Первые два корабля находились в понедельник в Оманском заливе, третий - в Средиземном море. Куда именно будут переброшены в конечном счете эти силы и средства, пока не сообщалось.