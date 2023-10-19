Боевое крыло ХАМАС выпустило 30 ракет по поселениям на севере Израиля

Со стороны израильского командования не последовало информации по поводу ракетной атаки палестинцев

БЕЙРУТ, 19 октября. /ТАСС/. Бойцы "Бригад Изз эд-Дина аль-Кассама", являющихся военным крылом палестинского движения ХАМАС, выпустили 30 ракет с юга Ливана в сторону израильской территории. Об этом говорится в заявлении, размещенном в Telegram-канале группировки.

"Ракетный залп был дан по поселениям Нахария и Шломи на севере оккупированной Палестины", - указывается в тексте.

Со стороны израильского командования не последовало информации по поводу ракетной атаки палестинцев. Однако, согласно данным пресс-службы армии Израиля, сирены воздушной тревоги несколько раз звучали в населенных пунктах Бецет, Ханита и Шломи, расположенных у границы с Ливаном.

Как передал телеканал Al Jadeed, не все ракеты, выпущенные бойцами военного крыла ХАМАС, перелетели границу, часть из них упала на мысе Рас-эн-Накура, где находится штаб Временных сил ООН в Ливане.

Ранее бойцы шиитской милиции "Хезболлах" совершили нападения на посты израильских войск в Менаре и Рахебе, по ним были выпущены управляемые ракеты. Обстреляны казармы в Зарите и Шумире, где поврежден командно-наблюдательный пункт и выведено из строя техническое оборудование.