Глава Минобороны ФРГ считает, что вина за взрыв в больнице в Газе лежит не на Израиле

Борис Писториус полагает, что это "совершенно за гранью воображения" и не имеет никакого смысла для того, что планирует еврейское государство

БЕРЛИН, 19 октября. /ТАСС/. Министр обороны Германии Борис Писториус полагает, что ответственность за взрыв в больнице в Газе лежит не на Израиле. Об этом он заявил в интервью телеканалу ZDF.

"Все говорит о том, что это были не израильтяне", - сказал Писториус. "Какую выгоду должны получить израильтяне от нападения на гражданскую больницу?" - добавил он. Это, по словам министра, "совершенно за гранью воображения" и не имеет никакого смысла для того, что планирует Израиль.

"Израиль не является террористическим государством. ХАМАС - это террористическая организация. И поэтому нужно исходить из того, что, вне всякого сомнения, это действительно была неправильно направленная ракета, которая привела к этим трагическим жертвам", - подчеркнул глава оборонного ведомства ФРГ.