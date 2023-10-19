19 октября, 19:09,
обновлено 19 октября, 19:36
Палестино-израильский конфликт

Глава Минобороны ФРГ считает, что вина за взрыв в больнице в Газе лежит не на Израиле

Борис Писториус полагает, что это "совершенно за гранью воображения" и не имеет никакого смысла для того, что планирует еврейское государство

БЕРЛИН, 19 октября. /ТАСС/. Министр обороны Германии Борис Писториус полагает, что ответственность за взрыв в больнице в Газе лежит не на Израиле. Об этом он заявил в интервью телеканалу ZDF.

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"Все говорит о том, что это были не израильтяне", - сказал Писториус. "Какую выгоду должны получить израильтяне от нападения на гражданскую больницу?" - добавил он. Это, по словам министра, "совершенно за гранью воображения" и не имеет никакого смысла для того, что планирует Израиль.

"Израиль не является террористическим государством. ХАМАС - это террористическая организация. И поэтому нужно исходить из того, что, вне всякого сомнения, это действительно была неправильно направленная ракета, которая привела к этим трагическим жертвам", - подчеркнул глава оборонного ведомства ФРГ. 

Теги:
ПалестинаГерманияПалестино-израильский конфликтИзраильПисториус, Борис
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