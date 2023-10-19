CNN: Байден хочет убедить сограждан, что США выгодна поддержка Украины и Израиля

В своем обращении к американцам президент планирует заявить, что оказание помощи этим странам является для Соединенных Штатов вопросом нацбезопасности, сообщает телекомпания

НЬЮ-ЙОРК, 19 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден намерен в своем обращении к гражданам в четверг высказать довод, что поддержка Украины и Израиля отвечает американским интересам в большей степени, чем отказ от нее, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники.

По ее сведениям, в своей речи американский лидер будет утверждать, что поддержка Украины и Израиля является для США вопросом национальной безопасности. "Он намерен указать, что бездействие и отход (от поддержки киевских и израильских властей) обойдутся гораздо дороже", - приводит CNN слова неназванного представителя американской администрации.

Отмечается, что Байден со своими помощниками работал над текстом обращения на протяжении недели, вместе с тем не исключено, что он внесет в него коррективы за несколько часов до своего выступления.

Ранее сообщалось, что администрация Байдена может в конце недели предоставить на утверждение Конгрессу США проект объединенной помощи Израилю, Украине и Тайваню на сумму в $100 млрд, который также будет включать финансирование охраны американских границ. Однако, как отметил журнал Foreign Policy, в Палате представителей Конгресса могут возникнуть проблемы с утверждением подобной инициативы, так как группа республиканцев выступает против объединения помощи. Если поддержка Израиля и охрана границ, как пишет журнал, не вызывают вопросов в Палате представителей, то к дополнительной поддержке Украины некоторые республиканцы относятся критически, поскольку, по их мнению, США уже предоставили Киеву достаточно помощи.