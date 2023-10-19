Пентагон рассказал о снабжении Израиля авиабомбами, снарядами, ракетами-перехватчиками

По данным ведомства, первую партию военной помощи США доставили в еврейское государство на прошлой неделе, она продолжает поступать почти каждый день

ВАШИНГТОН, 19 октября. /ТАСС/. Американская сторона почти на ежедневной основе передает Израилю военную помощь, которая включает в себя управляемые авиабомбы, снаряды калибра 155 мм, а также ракеты-перехватчики для системы ПВО "Железный купол". Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Министерства обороны США Патрик Райдер.

"Что касается нашей поддержки Израиля, первая партия военной помощи, в том числе боеприпасы, была доставлена в Израиль на прошлой неделе, она продолжает поступать почти каждый день, - сказал он. - Эта помощь включает в себя запрошенные Израилем средства, в том числе высокоточные управляемые боеприпасы, такие как [управляемые авиабомбы] JDAM, [управляемые авиабомбы] SDB, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и другие виды важнейших вооружений".

"Кроме того, Израилю были оперативно предоставлены ракеты-перехватчики для "Железного купола" со складов в США. И в последующие дни мы доставим дополнительные ракеты-перехватчики для "Железного купола", чтобы у Израиля были средства, требующиеся для поддержания работы их обороной системы и защиты граждан и городов от ракетных ударов", - добавил Райдер. Отметил, что при поддержке Израиля США намерены как предоставлять вооружения со своих складов, так и задействовать имеющиеся производственные мощности.