СМИ: под завалами церкви в Газе могут находиться десятки человек

Газета Naftemporiki отмечает, что церковь подверглась израильской бомбардировке

АФИНЫ, 20 октября. /ТАСС/. Десятки человек могут находиться под завалами разрушенной греческой православной церкви Святого Порфирия в Газе. Об этом сообщает газета Naftemporiki со ссылкой на источники в Газе.

Церковь подверглась израильской бомбардировке, отмечает издание. "По данным источников, которые находятся вблизи от этого храма, возможно погибли десятки палестинцев под руинами одной из старейших церквей в секторе Газа. Большинство оказавшихся под завалами - это прихожане, искавшие убежища от авиаударов в исторической церкви Святого Порфирия, а также вынужденные переселенцы из северных и южных районов Газы. По оценкам [источников], около 1000 человек находились в церкви, школе и других объектах в Газе", - сообщает газета.

Ранее телеканал ERT-1 со ссылкой на Министерство внутренних дел Газы сообщил, что церковь Святого Порфирия в Газе разрушена в результате бомбардировки, осуществленной Израилем, погибла девочка, несколько человек ранены. По данным телеканала, в церкви находились около 50 человек, большинство из которых - дети и женщины.

При этом, по данным корреспондента Al Jazeera в городе Газа, в результате удара по церкви погибли по меньшей мере два человека и десятки получили ранения, а число нашедших убежище в храме составило сотни человек.