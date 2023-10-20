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обновлено 20 октября, 00:15

Reuters: Байден хочет запросить у Конгресса $60 млрд помощи Киеву и $14 млрд для Израиля

AP Photo/ Jose Luis Magana
© AP Photo/ Jose Luis Magana

По данным агентства, всего администрация президента США намерена попросить средства в размере более $100 млрд

ВАШИНГТОН, 20 октября. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена намерена запросить у Конгресса $60 млрд на оказание помощи Украине и $14 млрд на поддержку Израиля. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

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По его данным, администрация Байдена намерена в ближайшее время запросить у Конгресса средства в размере более $100 млрд, из которых $60 млрд предназначены на оказание помощи Украине.

Агентство отмечает, что примерно половину из этой суммы планируется потратить на восполнение запасов и модернизацию вооружений самих США.

$14 млрд планируется направить на поддержку Израиля. $10 млрд, как ожидается, будут направлены на оказание гуманитарной помощи, $14 млрд - на защиту южной границы США на фоне миграционного кризиса, $7 млрд - на оказание помощи в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее журнал Foreign Policy со ссылкой на чиновников информировал, что администрация Байдена может в конце недели предоставить на утверждение Конгрессу проект объединенной помощи Израилю, Украине и Тайваню, который также будет включать финансирование охраны американских границ. Однако, как отметил неназванный американский законодатель в беседе с изданием, в Палате представителей Конгресса могут возникнуть проблемы с утверждением подобной инициативы, так как группа республиканцев выступает против объединения помощи. Если поддержка Израиля и охрана границ, как пишет журнал, не вызывают вопросов в Палате представителей, то к дополнительной поддержке Украины часть республиканцев относится критически, поскольку, по их мнению, США уже предоставили Киеву достаточно помощи. 

Теги:
УкраинаПалестино-израильский конфликтИзраильВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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