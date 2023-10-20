Эксперт предупредил об угрозе ядерной войны в случае эскалации на Ближнем Востоке

Израильский историк Юваль Ной Харари призвал "отказаться от библейских фантазий и требований абсолютной справедливости" и сосредоточиться на конкретных шагах по деэскалации конфликта

ВАШИНГТОН, 20 октября. /ТАСС/. Ядерная война может начаться "в течение 24 часов", если ливанская шиитская организация "Хезболлах" и другие движения, якобы связанные с Ираном, вступят в палестино-израильский конфликт. Такое мнение высказал израильский историк, автор бестселлера "Sapiens: Краткая история человечества" Юваль Ной Харари.

"Имейте в виду, что теоретически ядерная война может начаться в течение 24 часов: если "Хезболлах" и другие союзники Ирана ударят по Израилю сотнями тысяч ракет, как они и грозятся сделать, Израиль может воспользоваться ядерным оружием для самообороны", - отметил Харари в колонке для газеты The Washington Post. Историк призвал "отказаться от библейских фантазий и требований абсолютной справедливости" и сосредоточиться на конкретных шагах по деэскалации текущего конфликта.

По мнению Харари, целью радикального палестинского движения ХАМАС при нападении на Израиль был срыв сделки по нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем, которая предполагала признание Эр-Риядом еврейского государства в обмен на уступки по отношению к палестинцам. Такое соглашение стало бы большим достижением для израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и помогло бы нормализовать отношения страны с большей частью арабского мира, чего ХАМАС не мог допустить, считает Харари.

"Если целью ХАМАС действительно служит срыв израильско-саудовского договора и уничтожение всех шансов на нормализацию и мир, то он выигрывает эту войну нокаутом", - указывает эксперт. При этом сам Израиль, как полагает Харари, помогает радикалам, поскольку в отличие от противника, у администрации Нетаньяху нет конкретных политических целей. "Даже если Израилю удастся разоружить ХАМАС, это будет лишь военное решение, а не политический план", - пишет историк.

Харари предложил две инициативы, которые могли бы стать первыми шагами на пути деэскалации конфликта. По его мнению, для начала ХАМАС должен освободить взятых в заложники женщин и детей. Кроме этого, считает историк, необходимо дать возможность палестинскому гражданскому населению покинуть сектор Газа и укрыться в других странах, например, в Египте или даже Израиле, который, по согласованию с Красным Крестом, может предоставить убежища для перемещенных лиц.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября после проникновения из сектора Газа на территорию Израиля боевиков радикального палестинского движения ХАМАС. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа, начал наносить удары по нему и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.