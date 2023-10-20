Зеленскому направили петицию об ужесточении наказания за взятки в военкоматах

В прошении предлагают предусмотреть "максимальное наказание в виде лишения свободы до 20 лет"

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Петиция с просьбой внести в Верховную раду законопроект об уголовной ответственности до 20 лет для сотрудников военкоматов и военно-врачебных комиссий за коррупцию в период военного положения зарегистрирована на сайте президента Украины Владимира Зеленского

"Прошу президента внести в Верховную раду проект закона для внесения изменения в Уголовный кодекс и предусмотреть отдельную статью об уголовной ответственности работников ТЦК [территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы] и военно-врачебных комиссий за коррупционные действия таких работников на период военного положения. Данной статьей предусмотреть максимальное наказание в виде лишения свободы до 20 лет", - говорится в обращении.

Автор петиции указывает, что в украинских СМИ постоянно появляется информация о взяточничестве со стороны сотрудников военкоматов и военно-медицинских комиссий, при этом "увольнение руководителей ТЦК ничего не дало".

"Коррупция в этих органах процветает. Работники ТЦК сегодня живут роскошнее народных депутатов. Так не может продолжаться дальше", - считает автор обращения к президенту.

17 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов. По результатам проверки военкоматов в стране возбудили в общей сложности 112 уголовных дел в отношении областных военкомов, сотрудников городских и районных военкоматов, работников военно-медицинских комиссий. Украинские СМИ регулярно сообщают, что сотрудники военкоматов за предоставление отсрочки или освобождение от призыва берут взятки в несколько тыс. долларов. Государственное бюро расследований 10 октября сообщало, что на данный момент на Украине расследуют 260 дел по фактам нарушений в военкоматах и военно-врачебных комиссиях.