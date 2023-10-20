20 октября, 07:49

В Верховный суд Польши внесли 12 протестов по проведению выборов

Если претензии к голосованию признают необоснованными, ВС объявит выборы состоявшимися

ТАСС, 20 октября. Верховный суд (ВС) Польши получил 12 протестов по поводу проведения выборов и 5 протестов по поводу проведения общенационального референдума. Об этом агентству PAP сообщили в пресс-службе ВС.

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"В четверг к 15:30 (16:30 мск) зафиксировано поступление 12 протестов, касающихся выборов, и 5 протестов по референдуму", - говорится в сообщении.

Протесты ВС стал принимать с 18 октября, после того, как Государственная избирательная комиссия огласила официальные результаты парламентских выборов. Прием протестов проводится в здании ВС в Варшаве. Документы принимаются в письменном виде в течение семи дней после оглашения результатов выборов.

Судьи ВС обязаны рассмотреть все протесты в течение 90 суток. Если претензии к проведению голосования признают необоснованными, ВС объявит выборы состоявшимися.

Очередные парламентские выборы прошли в Польше 15 октября. В этот же день проводился и общенациональный референдум из четырех вопросов, который из-за низкого уровня голосования был признан несостоявшимся. При необходимом минимуме участников в 50%, в голосовании на референдуме приняли участие только 40,91% граждан. 

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