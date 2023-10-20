Байдена обвинили в использовании конфликта на Ближнем Востоке для продвижения помощи Киеву

Американский сенатор Джей Дэвид Вэнс считает, что президент США "использует мертвых детей в Израиле, чтобы продать свою катастрофическую политику в отношении Украины скептически настроенным американцам"

НЬЮ-ЙОРК, 20 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден использует ситуацию на Ближнем Востоке в качестве предлога для большей помощи Украине. Такое мнение высказал американский сенатор Джей Дэвид Вэнс (республиканец, от штата Огайо).

"То, что делает Байден, отвратительно. Он использует мертвых детей в Израиле, чтобы продать свою катастрофическую политику в отношении Украины скептически настроенным американцам. Эти страны неодинаковы, у них не одни и те же проблемы, и эта попытка использовать Израиль в качестве политического прикрытия оскорбительна", - говорится в сообщении, которое политик опубликовал на платформе X (ранее Twitter).

Как отметил сенатор в эфире телеканала Fox News, Байден пытается убедить американцев в "эскалации конфликта на Украине", упоминая об этом во время своих обращений по поводу столкновений Израиля и ХАМАС. "Если он хочет отдать Украине $60 млрд, принадлежащих американскому народу, то не должен использовать для этого мертвых израильских детей", - указал Вэнс, добавив, что ситуации в каждой из стран нужно рассматривать в отдельности.

Ранее президент Байден признал, что "время имеет ключевое значение" в плане поддержки Соединенными Штатами Киева. Он сообщил, что уже направит в пятницу на рассмотрение Конгресса США новый запрос на выделение крупной финансовой помощи Украине и Израилю, но не уточнил размер этого пакета.

Американская администрация во главе с демократом Байденом запросила 10 августа у Конгресса в качестве дополнительных расходов из федерального бюджета в 2023 финансовом году, который закончился 30 сентября, $13 млрд на экстренную военную помощь Киеву. Кроме того, $8,5 млрд было запрошено на оказание содействия Украине и другим странам в сферах экономики и безопасности. Однако несколько американских законодателей от Республиканской партии, находящейся на текущем этапе в оппозиции, публично отказывается поддержать какие бы то ни было новые инициативы, предусматривающие дальнейшее предоставление Киеву крупной финансовой помощи. Кроме того, в свете резкого обострения ситуации в зоне ближневосточного конфликта некоторые республиканцы заговорили о необходимости переориентации военной помощи с Украины на Израиль.