Би-би-си: ХАМАС готово отпустить часть заложников в обмен на прекращение огня

По данным британской вещательной корпорации, пока стороны не достигли соглашения по этому вопросу

ЛОНДОН, 20 октября. /ТАСС/. Боевики палестинского радикального движения ХАМАС проинформировали Израиль о готовности отпустить часть удерживаемых ими заложников в обмен на немедленное прекращение огня. Об этом сообщил корреспондент британской вещательной корпорации Би-би-си Фрэнк Гарднер в соцсети X (ранее Twitter).

По его словам, на данный момент стороны не достигли соглашения по этому вопросу.

Ранее израильский посол в России Александр Бен Цви заявил ТАСС, что не видит подвижек по освобождению удерживаемых ХАМАС заложников. По его словам, Израиль требует от радикалов "в одностороннем порядке освободить женщин, детей, стариков".