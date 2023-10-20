20 октября, 12:15
Палестино-израильский конфликт

Би-би-си: ХАМАС готово отпустить часть заложников в обмен на прекращение огня

По данным британской вещательной корпорации, пока стороны не достигли соглашения по этому вопросу

ЛОНДОН, 20 октября. /ТАСС/. Боевики палестинского радикального движения ХАМАС проинформировали Израиль о готовности отпустить часть удерживаемых ими заложников в обмен на немедленное прекращение огня. Об этом сообщил корреспондент британской вещательной корпорации Би-би-си Фрэнк Гарднер в соцсети X (ранее Twitter).

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По его словам, на данный момент стороны не достигли соглашения по этому вопросу.

Ранее израильский посол в России Александр Бен Цви заявил ТАСС, что не видит подвижек по освобождению удерживаемых ХАМАС заложников. По его словам, Израиль требует от радикалов "в одностороннем порядке освободить женщин, детей, стариков". 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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