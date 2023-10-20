Лишь четверть опрошенных жителей Бельгии одобряет поставку Киеву истребителей F-16

Около трети респондентов в стране не высказали определенной позиции

БРЮССЕЛЬ, 20 октября. /ТАСС/. Только четверть населения Бельгии согласна с намерением властей передать Украине истребители F-16. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного исследовательской организацией Kantar для телекомпании RTBF и газеты La Libre.

Как передает телекомпания, за поставку истребителей выступили около 24% опрошенных жителей Валлонского региона Бельгии, 26% жителей столичного региона и 27% фламандцев. Около трети респондентов в стране не высказали определенной позиции, примерно 40% выступили против или категорически против.

Опрос проводился в интернете с 10 сентября по 9 октября. В нем приняли участие примерно по 500 человек из каждого из трех регионов Бельгии. Статистическая погрешность составляет 4,4 п.п.

11 октября министр обороны Бельгии Людивин Дедондер сообщила о решении направить Киеву снятые с вооружения F-16 к 2025 году, их количество не уточнялось. На вооружении ВВС королевства стоят 43 американских истребителя F-16, которые были поставлены в 1980-х и неоднократно проходили модернизацию. Бельгия семь лет назад заключила с США контракт на закупку 34 F-35, начиная с 2025 года.