На Украине заочно предъявили обвинение российскому политологу Сергею Михееву

Его обвинили в посягательстве на территориальную целостность страны

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение российскому политологу Сергею Михееву в посягательстве на территориальную целостность страны. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"СБУ предъявила обвинение российскому политологу Михееву <...> по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины)", - говорится в сообщении в Telegram-канале спецслужбы.

По данным следствия, подозреваемый в ходе выступлений в эфире российских телеканалов и радиостанций поддерживал действия РФ на Украине и якобы призывал к полному уничтожению приграничных украинских городов.

В СБУ также намерены объявить Михеева в международный розыск.