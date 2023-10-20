Во Франции сообщили, что вывод войск из Нигера завершится до 31 декабря

Командующий силами в Сахеле генерал Эрик Озанн заявил, что со следующей недели начнется транспортировка "нечувствительного оборудования" в Чад

ПАРИЖ, 20 октября. /ТАСС/. Франция намерена завершить вывод своего ограниченного воинского контингента из Нигера к 31 декабря 2023 года, несмотря на появившиеся в СМИ данные о проблемах с логистикой. Об этом заявил на пресс-конференции командующий силами в Сахеле генерал Эрик Озанн.

"Поставленная президентом [Франции Эмманюэлем Макроном] задача вывести войска к 31 декабря будет выполнена", - приводит его слова AFP. Начальник штаба сухопутных сил Нигера полковник Маман Сани Киау, присутствовавший на пресс-конференции, уточнил, что африканскую страну покинули 282 военнослужащих Франции.

Озанн сообщил, что со следующей недели начнется транспортировка "нечувствительного оборудования" (без оружия и аппаратуры связи) в Чад. Всего планируется вывезти 2,5 тыс. контейнеров, операция поручена "гражданскому подрядчику". Общая протяженность маршрута составит 3 тыс. км.

"Чад является лишь транзитной страной, это не переориентация наших операций из Нигера в Чад", - заверил генерал. По его словам, первая автоколонна с французскими военными, которые отправились в путь 10 октября, уже прибыла в Нджамену. "Вывод войск происходит скоординировано, у нас одна цель, мы не всегда во всем согласны, но мы разговариваем друг с другом, решаем вопросы, находим компромиссы, так что все происходит в духе профессионализма и поиска решения", - добавил он.

Агентство AFP со ссылкой на источник в военных кругах сообщало 12 октября, что Франция сталкивается с логистическими проблемами при выводе войск из Нигера, поэтому процесс может затянуться. По оценке специалиста, мнение которого приводит агентство, речь может идти о 2 тыс. контейнеров, перевозка которых потребует мобилизации почти всех военно-транспортных самолетов Франции. Самолет А400М способен перевозить два контейнера за один рейс.