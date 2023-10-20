В подконтрольном Киеву городе Херсоне произошли взрывы

В этих районах отменили воздушную тревогу

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Херсоне. Об этом сообщил глава местной украинской военной городской администрации Роман Мрочко.

Ранее воздушная тревога была объявлена в нескольких областях Украины, в том числе Днепропетровской, а также в подконтрольных Киеву районах Херсонской области. Сообщалось о взрывах в городе Кривом Роге, расположенном в Днепропетровской области. Позднее тревога в этих украинских областях и подконтрольных Киеву районах была отменена.