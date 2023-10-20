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Палестино-израильский конфликт

Глава Евросовета перед саммитом в Вашингтоне призвал к укреплению "союза США и ЕС"

По конфликту на Ближнем Востоке позицию ЕС сформулировала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, заявив, что Евросоюзу "стоит с Израилем и против терроризма"

ВАШИНГТОН, 20 октября. /ТАСС/. Председатель Европейского совета Шарль Мишель призвал к укреплению "союза США и ЕС", чтобы справиться с конфликтами в Израиле и на Украине.

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"Миру нужен сильный союз США и ЕС, чтобы справиться с кризисом в Израиле и конфликтом на Украине", - заявил Мишель перед открытием саммита ЕС - США в Вашингтоне.

По конфликту на Ближнем Востоке позицию ЕС сформулировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, заявив, что ЕС "стоит с Израилем и против терроризма". Она добавила, что "ХАМАС не представляет палестинский народ", который "нуждается в гуманитарной помощи". Глава ЕК не упомянула о массированных бомбардировках сектора Газа, повторив, что важно "не допустить разрастания конфликта", и предупредив о риске вовлечения в него Ирана и Йемена.

Фон дер Ляйен в очередной раз призвала продолжать усиливать санкционное давление на Россию и сохранять поддержку Украины. 

Теги:
УкраинаСШАПалестино-израильский конфликтИзраильАун, МишельФон дер Ляйен, Урсула
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