20 октября, 20:12,
обновлено 20 октября, 20:36
Палестино-израильский конфликт

США не считают заслуживающими доверия заявления ХАМАС о заложниках

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон продолжает требовать их освобождения без предварительных условий

ВАШИНГТОН, 20 октября. /ТАСС/. США продолжают требовать от радикального палестинского движения ХАМАС освобождения всех заложников без предварительных условий и не считают, что заявления, с которыми выступает группировка, заслуживают доверия. Об этом сообщил журналистам госсекретарь Энтони Блинкен.

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Ему напомнили о заявлении ХАМАС о том, что все взятые в заложники мирные жители могут быть отпущены на свободу, если Израиль прекратит наносить удары по сектору Газа. "Заложники должны быть освобождены немедленно и без предварительных условий. Такова была наша позиция с самого первого дня. Такой она и остается. <...> Я не считаю, что какие-либо заявления ХАМАС заслуживают доверия", - сказал Блинкен. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильБлинкен, Энтони
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