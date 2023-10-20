США не считают заслуживающими доверия заявления ХАМАС о заложниках

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон продолжает требовать их освобождения без предварительных условий

ВАШИНГТОН, 20 октября. /ТАСС/. США продолжают требовать от радикального палестинского движения ХАМАС освобождения всех заложников без предварительных условий и не считают, что заявления, с которыми выступает группировка, заслуживают доверия. Об этом сообщил журналистам госсекретарь Энтони Блинкен.

Ему напомнили о заявлении ХАМАС о том, что все взятые в заложники мирные жители могут быть отпущены на свободу, если Израиль прекратит наносить удары по сектору Газа. "Заложники должны быть освобождены немедленно и без предварительных условий. Такова была наша позиция с самого первого дня. Такой она и остается. <...> Я не считаю, что какие-либо заявления ХАМАС заслуживают доверия", - сказал Блинкен.