21 октября, 02:01
Палестино-израильский конфликт

Байден считает, что в ХАМАС пытались не допустить нормализации связей Израиля и Эр-Рияда

По мнению американского президента, радикальное движение знало, что он "был близок к встрече с саудовской стороной"

ВАШИНГТОН, 21 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден полагает, что радикальное движение ХАМАС решило совершить вылазку на территорию Израиля, в частности, из-за перспективы нормализации связей между еврейским государством и Саудовской Аравией. Такую версию американский лидер изложил, выступая на предвыборном мероприятии.

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"Одна из причин, почему они поступили именно так, почему ХАМАС двинулся против Израиля, - это потому, что они знали, что я был близок к встрече с саудовской стороной", - привел слова американского лидера пресс-пул Белого дома. "Угадайте, что? Саудовцы хотели признать Израиль... объединить Ближний Восток", - утверждал Байден.

Американский лидер в интервью каналу CBS, которое вышло в эфир 15 октября, выразил уверенность в том, что нормализация отношений между Израилем и Саудовской Аравией возможна, но потребует времени. Байден тогда ответил отрицательно на вопрос о том, считает ли он, что попытки нормализовать отношения между двумя странами мертвы. Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что власти Саудовской Аравии приостановили нормализацию отношений с Израилем. 

Теги:
СШАПалестино-израильский конфликтСаудовская АравияИзраильБайден, Джо
© Информационное агентство ТАСС
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