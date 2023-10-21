21 октября, 09:52,
обновлено 21 октября, 10:22
Палестино-израильский конфликт

Король Иордании призвал к немедленному прекращению военных действий в секторе Газа

Абдалла II подчеркнул необходимость налаживания "регулярной гуманитарной помощи палестинскому населению, которое страдает от бомбардировок"

КАИР, 21 октября. /ТАСС/. Король Иордании Абдалла II призвал к немедленному прекращению военных действий и блокады сектора Газа.

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Выступая на открытии каирского саммита мира по Палестине, он подчеркнул необходимость налаживания "регулярной гуманитарной помощи палестинскому населению, которое страдает от бомбардировок".

"То, что мы наблюдаем сейчас на Ближнем Востоке, является результатом провала мирных усилий, которые прилагались для установления прочного и справедливого урегулирования", - сказал он.

Иорданский монарх заявил, что "жестокие бомбардировки, происходящие в Газе, являются коллективным наказанием осажденного и беспомощного населения". По его словам, "это вопиющее нарушение международного гуманитарного права и военное преступление".

"Приоритетом является сейчас немедленное прекращение войны, защита гражданского населения и принятие единой позиции, осуждающей нападения обеих сторон в конфликте, в соответствии с нашими общими ценностями и международным правом, которое теряет всякую ценность, если оно будет реализоваться выборочно", - указал Абдалла II. Он потребовал прекращения "насильственного перемещения палестинцев, поскольку это является красной линией для всех арабов".

"Израильское руководство должно осознать, что не существует военного решения проблем безопасности, и что оно не может игнорировать судьбу пяти миллионов палестинцев, живущих под оккупацией и лишенных своих законных прав", - отметил король. 

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ИорданияПалестино-израильский конфликтАбдалла II (король Иордании)
© Информационное агентство ТАСС
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