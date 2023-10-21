Глава саудовского МИД призвал отказаться от двойных стандартов в подходе к ситуации в Газе

КАИР, 21 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд заявил, что часть международного сообщества проявляет двойные стандарты, отказываясь осудить действия Израиля в секторе Газа.

"Мы подтверждаем наше неприятие нарушений международного гуманитарного права каждой из сторон конфликта и осуждаем любые нападения на гражданских лиц. Мы призываем международное сообщество занять твердую позицию, обязав Израиль защищать и уважать права человека, а также отказаться от политики двойных стандартов, которой следуют некоторые страны", - сказал он, выступая на открытии каирского саммита мира, посвященного урегулированию палестино-израильского конфликта.