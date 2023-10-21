CNN: доставившие гуманитарную помощь в Газу грузовики вернулись в Египет

По данным телеканала, КПП "Рафах" планируется открыть для доставки следующей партии гуманитарной помощи 23 октября

НЬЮ-ЙОРК, 21 октября. /ТАСС/. Доставившие гуманитарную помощь в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах" грузовики вернулись в Египет. Об этом сообщил телеканал CNN.

Ссылаясь не представителя ООН, он отметил, что "Рафах" планируется открыть для доставки следующей партии гуманитарной помощи 23 октября.

Ранее через КПП прошли 20 грузовых машин с гуманитарной помощью, доставленной в течение последних нескольких дней международным сообществом в аэропорт города Эль-Ариш на севере Синайского полуострова. Контроль за транспортировкой грузов осуществляется Обществом Красного Полумесяца Египта и ООН.

Пока нет информации относительно разрешения на переход через "Рафах" иностранцев и лиц с двойным гражданством, находящихся на территории сектора, в Египет.