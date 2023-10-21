Катар сообщил о координации с США действий для освобождения заложников из сектора Газа

Движение ХАМАС ранее заявило, что его боевое крыло - группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - освободило двух американок, взятых в заложники во время нападения на Израиль

ДУБАЙ, 21 октября. /ТАСС/. Глава правительства, министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили по телефону вопрос освобождения заложников, удерживаемых в секторе Газа радикальным движением ХАМАС. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Катара в социальной сети X (ранее Twitter).

Как следует из заявления внешнеполитического ведомства, шейх Мухаммед в разговоре с Блинкеном "подтвердил намерение Катара продолжить координацию с Соединенными Штатами и другими международными партнерами для освобождения заложников и снижения эскалации в секторе Газа".

В пятницу движение ХАМАС заявило, что его боевое крыло - группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - освободило при посредничестве Катара двух гражданок США, взятых в заложники во время нападения на Израиль. Затем агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что освобожденные заложницы находятся с сотрудниками Международного комитета Красного Креста. Власти Израиля подтвердили факт их освобождения.