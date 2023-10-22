Премьер Италии рассказала Нетаньяху о конференции по Палестине в Каире

Джорджа Мелони в ходе встречи с премьер-министром Израиля подчеркнула необходимость гарантировать гуманитарный доступ в сектор Газа

РИМ, 22 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, прибывшая из Каира с конференции по Палестине в Тель-Авив, в ходе встречи с израильским коллегой Биньямином Нетаньяху рассказала о состоявшемся мероприятии.

Как сообщает пресс-служба главы итальянского правительства, Мелони заверила в поддержке Италией права Израиля на защиту и подчеркнула необходимость гарантировать гуманитарный доступ в сектор Газа. "Председатель правительства Италии выразила солидарность израильскому народу после террористического нападения ХАМАС. С Нетаньяху состоялся обмен мнениями по текущей ситуации, а также обсуждалась состоявшаяся в Каире конференция", - говорится в сообщении.

Нетаньяху поблагодарил Мелони за поддержку в свете нового обострения палестино-израильского конфликта и выразил мнение, что борьба его страны с палестинскими радикалами из ХАМАС - это "испытание для цивилизации".

"Спасибо, что приехали сюда и поддерживаете Израиль. Мы всегда говорим, что есть что-то лучше, чем поддерживать Израиль, - это быть в Израиле. Мы приветствуем вас здесь в самый мрачный для нас час", - заявил Нетаньяху. Слова премьера распространила его канцелярия.

Израильский премьер в очередной раз выразил мнение, что Израиль ведет борьбу "с варварством" и должен одержать в ней победу. "Это битва между силами цивилизации и, действительно, чудовищными варварами", - уверен глава израильского правительства.

Он вновь сравнил действия сторонников ХАМАС с террористами из "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в РФ организация) и призвал все страны объединиться вокруг Израиля в борьбе с ними. "Это испытание, испытание для цивилизации, и мы победим. И мы ожидаем, что все страны, которые объединились для борьбы с ИГ, выстроятся в ряд и будут сражаться с ХАМАС, потому что ХАМАС - это новое ИГ", - полагает Нетаньяху.

Конференция в Каире

На полях конференции в Каире Мелони встретилась с президентом Палестины Махмудом Аббасом, заверив в поддержке Италией палестинского народа, "который не идентифицируется с ХАМАС". Итальянский премьер встретилась также с египетским лидером Абдель Фаттахом ас-Сиси, который выступил инициатором конференции.

Каирский саммит мира, посвященный обсуждению путей урегулирования палестино-израильского конфликта и снижению уровня напряженности в сектора Газа, открылся в субботу в Новом Каире - административной столице Египта - по инициативе президента Абдель Фаттаха ас-Сиси. В конференции приняли участие представители 34 стран и трех международных организаций - ООН, Лиги арабских государств и Африканского союза. От России в саммите участвовал замглавы МИД, специальный представитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов. Израиль во встрече не участвовал.