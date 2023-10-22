Нетаньяху заявил, что Израиль пережил невиданный со времен Холокоста ужас

Премьер-министр еврейского государства также назвал палестино-израильский конфликт "войной культуры против варварства"

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял в Тель-Авиве президента Кипра Никоса Христодулидиса, прибывшего с визитом солидарности в свете обострения палестино-израильского конфликта. Премьер заявил гостю, что народ Израиля испытал при нападении сторонников ХАМАС "самую страшную жестокость со времен Холокоста", сообщила по итогам встречи канцелярия главы правительства.

"Никос, друг, вы здесь в самый, можно сказать, трудный час. Это война цивилизации против варварства. То, что мы видели в наших поселениях, невозможно описать. Это самая страшная жестокость в отношении еврейского народа, которую мы видели со времен Холокоста", - сказал Нетаньяху, перечислив эпизоды насилия, связанные с действиями сторонников ХАМАС. "Жестокость такого уровня невозможно себе представить. Наша война с ХАМАС - это война культуры против варварства", - уверен премьер.

Он напомнил, что еще 10 лет назад с трибуны ООН сравнивал сторонников палестинского движения с террористами из "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в РФ организация). "Мне не поверили. Теперь понятно, что они хуже, чем ИГ, как сказал президент [США Джо] Байден, канцлер [ФРГ Олаф] Шольц сказал, что ХАМАС - это новые нацисты", - отметил Нетаньяху.

"Мир объединился в войне против нацистов, цивилизованный мир объединился для борьбы с ИГ. Теперь цивилизованный мир должен поддержать нас в войне с ХАМАС. Это наша цель. Спасибо за неизменную поддержку, которую вы оказывали с самого начала", - заключил он.

Встреча президентов Израиля и Кипра

Израиль ведет военную операцию в секторе Газа в рамках законной самообороны и в соответствии с международным правом. С таким утверждением выступил глава еврейского государства Ицхак Герцог в ходе встречи с кипрским коллегой.

"Все, что мы сейчас делаем в рамках нашего права на самооборону, мы осуществляем полностью в рамках международного гуманитарного права, в соответствии с нормами международного гуманитарного права. Вот почему мы разрешили поступление гуманитарной помощи в Газу, чтобы дать возможность мирным жителям не оказаться под обстрелом, а, что предпочтительнее, удалить их [из обстреливаемых районов] и дать им возможность получать помощь, пока мы не искореним эту инфраструктуру [сторонников палестинского радикального движения ХАМАС]", - заявил Герцог, чьи слова распространила президентская канцелярия.

Обращаясь к главе Кипра, израильский президент также подчеркнул, что его страна внимательно следит за развитием событий на границе с Ливаном, где участились перестрелки израильских военных со сторонниками шиитской организации "Хезболлах". "И что мне наиболее важно сказать, поскольку вы являетесь частью нашего региона, так это то, что мы очень внимательно следим за тем, что происходит на нашей северной границе. Для нас совершенно ясно, поскольку мы находимся в полной боевой готовности и сосредоточены на том, что происходит с ливанской стороны, что Ливан, государство Ливан, несет полную ответственность за эту ситуацию и будет нести полную ответственность, если эта ситуация ухудшится", - сказал глава еврейского государства.

В субботу вечером Нетаньяху принял в Тель-Авиве премьер-министра Италии Джорджу Мелони, которая прибыла с визитом в знак солидарности с Израилем. Мелони он также заявил, что ХАМАС хуже ИГ и что Израиль ведет от имени цивилизации борьбу против варварства.