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Палестино-израильский конфликт

Британия заявила о невозможности эвакуировать своих граждан из Газы

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли . Валерий Шарифулин/ ТАСС
Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Это не представляется возможным пока ситуация в регионе остается напряженной и небезопасной, сообщил глава МИД Соединенного Королевства Джеймс Клеверли

ЛОНДОН, 22 октября. /ТАСС/. Эвакуация британцев из сектора Газа невозможна, пока ситуация в анклаве остается напряженной с точки зрения безопасности. Об этом сообщил глава МИД Соединенного Королевства Джеймс Клеверли, слова которого приводит еженедельная газета The Sunday Times.

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"Мы свяжемся с британскими гражданами [по вопросу эвакуации] только тогда, когда будем уверены [в безопасности]. Пройдет еще немало времени, когда они смогут надежно и безопасно покинуть Газу. Сейчас ситуация не способствует этому", - сказал он. Клеверли отметил, что Лондон работает с партнерами в регионе для обеспечения эвакуации нескольких сотен британцев из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт (КПП) "Рафах" на границе с Египтом.

В субботу через этот КПП в анклав были доставлены первые грузы с гуманитарной помощью. "20 грузовиков - это хорошее начало. В конечном счете мы хотим видеть больше [поставок гуманитарной помощи]. Мы хотим, чтобы КПП "Рафах" стал достаточно безопасным для того, чтобы иностранные граждане могли покинуть Газу", - добавил глава Форин оффиса. 

Теги:
ПалестинаВеликобританияПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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