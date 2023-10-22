СМИ: ракеты ATACMS представляют опасность для мирных жителей Украины

Член американского отделения Коалиции по кассетным боеприпасам Тайтус Пичи в статье для портала Responsible Statecraft пояснил, что такими боеприпасами с кассетной боевой частью сложно нанести точечный удар

ВАШИНГТОН, 22 октября. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена пошла на безответственный шаг, передав Украине ракеты ATACMS, снабженные кассетной боевой частью. С такой оценкой выступил член американского отделения Коалиции по кассетным боеприпасам Тайтус Пичи в статье для портала Responsible Statecraft.

По его словам, администрация Байдена "проигнорировала десятилетия человеческих страданий, вызванных применением этих неизбирательных боеприпасов". "Она также пренебрегла позицией международного сообщества, которое признает, что кассетные боеприпасы невозможно применять ответственным образом. Это неприемлемо", - отмечает автор.

Эксперт подчеркнул, что кассетные боеприпасы "нарушают ключевые принципы международного права". "Во-первых, ими сложно нанести точечный удар, поскольку они наносят урон на большой площади, где зачастую оказывается мирное население. Во-вторых, многие из них не разрываются при попадании, а спустя долгое время после окончания войны калечат и убивают любого, кто потревожит их", - отмечает Пичи, подчеркивая, что большое количество суббоеприпасов малого размера делает их "особенно губительными".

Украинские вооруженные силы ранее впервые использовали против РФ ракеты ATACMS производства США, снабженные кассетной боевой частью. Их применение подтвердил президент Украины Владимир Зеленский, а Белый дом сообщил, что вашингтонская администрация передала Киеву такие ракеты с дальностью полета 165 км.

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай отметил, что поставки США ракет ATACMS Украине наносят вред и создают дополнительную угрозу, но Россия сможет отражать такие атаки. В целом он назвал поставки ATACMS очередной ошибкой со стороны США.

Армейский тактический ракетный комплекс ATACMS (Army Tactical Missile System) разработан и производится американской оборонной корпорацией Lockheed Martin. Он ведет огонь семейством баллистических ракет класса "поверхность - поверхность" с максимальной дальностью пуска 300 км. Боевая часть ATACMS весит 226 кг. Боеприпас, уложенный в транспортно-пусковой контейнер, может применяться с гусеничной пусковой установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) M270 MLRS и колесной установки РСЗО M142 HIMARS.