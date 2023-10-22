Израиль проверяет доставляемую в Газу гуманитарную помощь на предмет контрабанды оружия

Представитель Минобороны еврейского государства подчеркнул, что в первой партии гуманитарной помощи не было ничего, кроме воды, продовольствия и медикаментов

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 октября. /ТАСС/. Представитель министерства обороны Израиля опроверг утверждения о том, что грузовики с гуманитарной помощью, въезжающие в сектор Газа из Египта, не подвергались проверке с целью предотвращения контрабанды оружия. Об этом сообщил новостной портал Ynet.

По словам представителя ведомства, первая партия гуманитарной помощи, доставленная в южную часть сектора Газа через КПП "Рафах", содержала только воду, продовольствие и медикаменты. "Весь груз был проверен перед въездом в сектор Газа. Мы подчеркиваем, что у Израиля есть возможность гарантировать, что ничего, кроме вышеупомянутого, не было ввезено", - подчеркнул он.

Ранее газета New York Times сообщила, что первый конвой с гуманитарной помощью, прибывший в сектор Газа, не был проверен на наличие оружия.

В субботу через КПП "Рафах" прошли 20 грузовых машин с гуманитарной помощью, доставленной в течение последних нескольких дней международным сообществом в аэропорт египетского города Эль-Ариша. Транспортировку грузов контролируют Общество Красного Полумесяца Египта и ООН. В настоящее время у КПП "Рафах" выстроились в очередь около 200 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью, готовых к отправке в любое время в приграничный палестинский сектор.

Телеканал CNN, ссылаясь на представителя ООН, сообщил, что "Рафах" планируется открыть для доставки следующей партии гуманитарной помощи 23 октября.