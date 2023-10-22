В Италии признали, что РФ не причастна к эскалации ситуации на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин ограничивается наблюдением, сказал министр обороны Италии Гуидо Крозетто

РИМ, 22 октября. /ТАСС/. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто признал, что РФ не имеет отношения к последнему обострению ситуации на Ближнем Востоке.

"[Президент РФ Владимир] Путин ограничивается наблюдением <…>. Другие страны играли с палестинцами и с ХАМАС, но не Россия", - сказал министр в интервью газете Corriere della Sera. Крозетто призвал отделять ХАМАС от палестинского населения, а также к "соразмерному ответу" Израиля на атаку ХАМАС 7 октября.

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов на состоявшемся накануне Каирском саммите мира, посвященном обсуждению путей урегулирования палестино-израильского конфликта и снижению уровня напряженности в секторе Газа, заявил, что необходимо безотлагательно приступить к согласованию стратегии коллективных действий по урегулированию конфликта Палестины и Израиля. Он также отметил, что этот конфликт невозможно заморозить. Богданов указал, что российская дипломатия предпринимает интенсивные усилия по деэскалации обстановки. Так, Путин провел телефонные переговоры с главами государств арабских стран, Ирана и Израиля, а министр иностранных дел России Сергей Лавров направил срочные послания своим региональным коллегам.