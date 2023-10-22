Блинкен заявил, что Израиль должен сам принять решение о начале наземной операции

По словам госсекретаря США, Вашингтон может дать только совет

НЬЮ-ЙОРК, 22 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Израиль должен самостоятельно принять решение о начале наземной операции в секторе Газа, Вашингтон может дать только совет.

"Это решения [о начале операции], которые должен принять Израиль сам. Мы можем дать только совет", - сказал Блинкен в эфире телеканала NBC, подчеркнув, что США регулярно поддерживают контакт с Израилем. При этом госсекретарь добавил, что хотя "Израиль имеет не только право, но и обязанность защищать себя", люди в Газе должны получить гуманитарную помощь, мирное население должно быть защищено.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что поддерживает с властями Израиля контакт относительно сроков начала наземной операции в секторе Газа.

18 октября президент США сообщил, что обсуждает с представителями Израиля возможность отказа от наземной военной операции в Газе.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.