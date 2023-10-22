CNN: США оказали давление на Израиль, чтобы отложить начало наземной операции в Газе

Как отмечает телеканал, действия ХАМАС "сигнализируют о возможном освобождении еще примерно 200 человек"

НЬЮ-ЙОРК, 22 октября. /ТАСС/. США оказали давление на Израиль, чтобы отложить начало проведения наземной операции в секторе Газа и освободить заложников, удерживаемых в анклаве. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

"[США] потребовали от израильского руководства отложить [операцию] из-за прогресса в вопросе освобождения заложников", - приводит телеканал слова человека, знакомого с ходом обсуждения. Как отмечает телеканал, действия ХАМАС "сигнализируют о возможном освобождении еще примерно 200 человек".

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала NBC заявил, что Израиль должен самостоятельно принять решение о начале наземной операции в секторе Газа, Вашингтон может дать только совет. Президент США Джо Байден также отмечал, что поддерживает с властями Израиля контакт относительно сроков начала наземной операции в секторе Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.