Посол Израиля заявил об отсутствии информации о состоянии заложников ХАМАС

Александр Бен Цви уточнил, что по данным израильской стороны, в руках ХАМАС "находится 212 похищенных людей от стариков до грудных младенцев"

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Израиль не располагает информацией о том, в каком состоянии находятся заложники, захваченные ХАМАС. Об этом заявил ТАСС израильский посол в России Александр Бен Цви.

"У нас таких данных нет, к сожалению, потому что ХАМАС такие данные не дает. Вообще никому не дает, не только нам. Все списки, которые были обещаны, мы их все еще ждем. Ничего такого не было опубликовано. Мы не знаем, сколько их там, кто в каком состоянии", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

Однако Бен Цви уточнил, что по данным израильской стороны, в руках ХАМАС "находится 212 похищенных людей от стариков до грудных младенцев".

Посол также напомнил, что ранее ХАМАС были отпущены две гражданки США. По его словам, их освобождение состоялось "в результате переговоров между США, Катаром и так далее".

"Никакой схемы не должно быть [по освобождению заложников], - указал Бен Цви. - Они должны выпустить всех, кто там есть. Нельзя держать заложниками гражданское население, это грубое нарушение гуманитарного права". Дипломат подчеркнул, что этих людей "нужно выпускать без каких-либо специальных условий".