Армия Израиля сообщила о новом авиаударе по объектам "Хезболлах" в Ливане

В армейской пресс-службе заявили, что зафиксировали запуск противотанковых ракет по территории страны в районе населенного пункта Араб-аль-Арамше на границе с Ливаном, удар пришелся по пустырю

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 октября. /ТАСС/. Израильские военные продолжают атаковать объекты шиитской организации "Хезболлах" в Ливане, недавно по инфраструктуре радикалов был нанесен авиаудар. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад истребители Армии обороны Израиля нанесли удар по инфраструктуре "Хезболлах" после того, как были выявлены террористы, пытавшиеся запустить противотанковую ракету по израильской территории в районе Малькии", - говорится в сообщении.

Кроме того, военные сообщили, что зафиксировали запуск противотанковых ракет по израильской территории в районе населенного пункта Араб-аль-Арамше на границе с Ливаном, удар пришелся по пустырю. "Сообщений о пострадавших не поступало, никакого ущерба не причинено", - проинформировали в армии.