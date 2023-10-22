Колонна грузовиков с помощью для жителей Газы проследовала в палестинский анклав

В состав помощи входят медикаменты, продовольствие и вода, сообщает телеканал Al-Qahera

КАИР, 22 октября. /ТАСС/. Колонна грузовиков с гуманитарной помощью для населения сектора Газа проехала вечером через контрольно-пропускной пункт "Рафах" в палестинский анклав. Об этом сообщил телеканал Al-Qahera.

По его данным, в сектор доставлены медикаменты для экстренной помощи, продовольствие и вода. Как указывает телеканал Al Hadath, в составе автоколонны 14 машин, которые не смогли проехать на территорию сектора утром в воскресенье. Ранее сообщалось, что с утра в анклав въехали 17 машин с гуманитарной помощью.

Причины задержки 14 автомобилей Al Hadath не приводит, однако, как передавал Al-Qahera, после полудня в районе КПП были слышны звуки выстрелов с палестинской стороны наземного перехода, а выехавшая ранее с территории Египта колонна с помощью все еще находилась в пределах КПП.

Накануне в Газу через "Рафах" въехали первые 20 машин с гуманитарной помощью. По имеющимся данным, египетские власти планируют отправить в сектор Газа в понедельник колонну из еще 40 машин с грузами для населения анклава.

Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что Каир "ни в какой момент не закрывал КПП "Рафах", но израильские бомбардировки помешали его стабильной работе". По его словам, египетские власти со своей стороны готовы "обеспечить устойчивую эксплуатацию наземного перехода "Рафах".

На прошлой неделе Египет обратился к мировому сообществу, а также региональным и международным организациям, желающим предоставить гуманитарную помощь палестинскому народу в секторе Газа, с просьбой доставлять ее в египетский международный аэропорт Эль-Ариш на Синайском полуострове. Как указывали в египетском МИД, "израильские бомбардировки препятствуют нормальной работе КПП". Египет призвал Израиль прекратить обстрелы и выразил надежду, что погранпереход будет выполнять свои функции, являясь "дорогой жизни в поддержку палестинцев в секторе Газа".